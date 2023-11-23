В Лондоне прошла премьера фильма о Ронни О'Салливане

В Лондоне (Великобритания) состоялась премьера фильма о семикратном чемпионе мира по снукеру Ронни О'Салливане под названием «Ронни О'Салливан: Край всего». Мероприятие посетили такие селебрити, как Дэвид Бекхэм , Джадд Трамп, Алессия Руссо и другие.

Фильм снимался в 2022 году на чемпионате мира, где О'Салливан завоевал свой седьмой титул и сравнялся по этому показателю с легендарным Стивеном Хендри. Его спродюсировала компания Бекхэма. Картина погрузит зрителей в жизнь величайшего снукериста: от обвинения в убийстве его отца до его мучительного поиска совершенства.