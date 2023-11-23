Зак Снайдер рассказал о названиях обеих частей «Мятежной луны»

У «Дитя огня» двойное значение. Так называли принцессу Иссу, этот миф проходит через все истории. Роботы, которых мы называем Джимми, озвученные Энтони Хопкинсом, были созданы для защиты нерождённой Иссы и потеряли своё предназначение, когда она была убита. Кора тоже дитя огня: она осталась сиротой на войне. Её дом сгорел дотла, её похитили и забрали в армию.