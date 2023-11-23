Завершились съемки фильма «Пальма 2»

«Еще до выхода «Пальмы» мы начали думать над продолжением, и первый фильм уже диктовал, как будут развиваться события. У меня было только одно стойкое убеждение, что в «Пальме 2» должно быть новое животное, которое дополнит историю нашей собаки. Так появился медвежонок. И я горд, что «Пальма 2» — это история нового животного и нашей любимой семьи Лазаревых! Лазаревы вместе с Пальмой — это душа проекта. Задача стояла, чтобы это было продолжение по духу, по атмосфере, по персонажам, только масштабнее. В качестве режиссера к нам присоединился мой друг Володя Кондауров, для которого фильм стал сложным и ответственным дебютом. Очень надеюсь, что нам все удалось. Фильм получился больше, сложнее, зрелищнее. Много натурных съемок, намного больше животных в кадре. Уверен, мы не разочаруем зрителя».