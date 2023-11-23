Сериалу «Доктор Кто» исполнилось 60 лет

23 ноября 1963 года вышла самая первая серия «Доктора Кто», который спустя 60 лет продолжит выходить. За это время главного героя сыграли больше десятка британских актёров, а в современную эпоху звездой шоу стал Дэвид Теннант (2005–2009, 2013) — он же вскоре вернётся к роли.

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До конца 2023 года выпустят аж четыре новые серии сериала — три с Теннантом (14-й Доктор) и ещё одну с Шути Гатвой (15-й Доктор). Вот расписание выпуска эпизодов.

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