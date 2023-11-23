Опубликован отрывок из спецэпизода «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

Все три спецэпизода объединят в единую канву, после чего события плавно перейдут в сюжет 14-го сезона сериала. Судя по всему, ближе к концу третьего эпизода зрители впервые увидят нового Доктора — его сыграет звезда « Сексуального просвещения» Шути Гатва. Появятся ли в спецвыпусках другие известные по шоу актёры, неизвестно.