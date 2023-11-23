Стала известна дата выхода «Наполеона» и нового мультфильма Disney в России

Издание Cinemaplex раскрыло дату выхода сразу двух западных блокбастеров в России. Речь идет о ленте «Наполеон» и мультфильме «Заветное желание» от Disney.

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Обе картины станут доступны в российских кинотеатрах с 30 ноября. «Наполеон» расскажет о тяжелом пути Бонопарта к власти через призму его изменчивых отношений с единственной настоящей любовью, Жозефиной. Режиссером выступил Ридли Скотт («Чужой», «Гладиатор», «Бегущий по лезвию»), а главную роль сыграл Хоакин Феникс («Джокер»).

«Заветное желание» станет новым сказочным анимационным проектом от Walt Disney, который снял один из режиссеров «Тарзана» дилогии «Холодное сердце» Крис Бак. Аша — остроумная идеалистка, которая загадывает настолько сильное желание, что на него отвечает космическая сила — маленький шарик безграничной энергии по имени Звезда.