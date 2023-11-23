Виктория Дайнеко рассказала, как Фадеев гнобил участников "Фабрики звезд"

Певица Дайнеко: в эфир «Фабрики звезд» не попали эпизоды с критикой Фадеева
Победительница пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко рассказал, что в эфир не попали моменты, где продюсер Максим Фадеев критически отзывался об участниках проекта.
По словам Дайнеко, продюсер называл героев шоу «серыми мышами».
«Фадеев реально на нас наезжал», - рассказала Дайнеко в интервью телеведущей Яне Чуриковой.
Певица отметила, что герои реалити-шоу хорошо относились друг к другу. Скандалов и интриг между участниками не было, подчеркнула она.
В конце октября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки анонсировала перезапуск «Фабрики звезд». Проект получил название «Новая фабрика звезд», передает «Радиоточка НСН».