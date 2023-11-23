Виктория Дайнеко рассказала, как Фадеев гнобил участников "Фабрики звезд"

Победительница пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко рассказал, что в эфир не попали моменты, где продюсер Максим Фадеев критически отзывался об участниках проекта.

«Фадеев реально на нас наезжал», - рассказала Дайнеко в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

Певица отметила, что герои реалити-шоу хорошо относились друг к другу. Скандалов и интриг между участниками не было, подчеркнула она.