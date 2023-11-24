Незабываемая Наталья Крачковская: 85 лет актрисе

24 ноября 2023 года, могло бы исполниться 85 лет.

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Наталья Леонидовне Крачковской – звезде советского экрана, которую и в глаза, и за глаза называли "королевой комедии".

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Наталья Крачковская (в девичестве Белогорцева) родилась в Москве в 1938 году. Ей было отмерено 77 лет жизни. С 1955 года, с семнадцати лет, она была актрисой – то есть отдала экрану и сцене 60 лет (!). И пусть первые роли Крачковской были в массовке или в эпизодах, после которых её имя даже в титрах не указывали – но они, что называется, мостили ей путь к вершинам славы.

Наталья Крачковская снялась более чем в 120 фильмах и сериалах. Наиболее известны, конечно, ее роли в комедиях Леонида Гайдая – но и помимо него уникальный талант комедийной актрисы режиссеры ценили. Кроме того, не стоит забывать, что Наталья Леонидовна была воистину универсальной актрисой и участвовала не только в художественных кинематографических проектах.

Скажем, она занималась озвучиванием мультфильмов. Её голосом говорят"женские" персонажи советских мультиков "Бурёнушка", "Кто придёт на Новый год?", "Колобок, колобок!.." и российских анимационных проектов "Иван и Митрофан" и "Лукоморье. Няня".

С огромным успехом Наталья Крачковская снималась в детском юмористическом киножурнале "Ералаш". Всем памятны ее продавщица мороженого в "Антракте", мамаша в "Туристе-1989", врачиха в "Переборе" и т.д. Но несравнимо больше, чем в детском киножурнале, ролей у Крачковской было в его аналоге для взрослых – "Фитиле" (который "в одно место" вставляли всяким бюрократам или бракоделам).

Роли Натальи Леонидовны в киножурнале "Фитиль"шли косяком с 1976 года по 1991 год, и даже в последних выпусках, снимавшихся уже в новом тысячелетии, "Террорист" и "Тяжёлый случай", она успела принять участие. Наталья Леонидовна никогда не отказывалась от работы, даже в пожилые годы, когда у нее сильно ухудшилось здоровье.

В "нулевых" годах она работала в антрепризных театральных спектаклях "Ставлю на любовь", "Любовники и круглая кровать", "Безумства любви", "Невеста для банкира", "Моя бабушка моложе меня" и других. И даже, между прочим, в "лихие девяностые" снималась в клипах! С её лицом снят знаменитый "Московский бит" группы "Браво", а также ролики "Сказочная тайга" группы "Агата Кристи", "Наташа" исполнителя Андрея Державина и "Папа-капитан" Грегори Спектора. Многие актрисы начинают карьеру со съемки в клипах.