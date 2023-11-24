Режиссер «47 ронинов» потратил $61,5 млн от Netflix на криптовалюту

Издание New York Times сообщило, что режиссер фильма «47 ронинов» Карл Ринш потратил деньги, выделенные Netflix на шоу, на совсем другие цели.

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Компания выделила режиссеру $61,5 млн. Вместо того, чтобы заниматься производством сериала, он начал играть на фондовой бирже и вкладываться в криптовалюту. Вместе с этим он покупал себе дизайнерскую одежду и определенные дорогие автомобили.

Представитель Netflix Томас Чериан отметил, что проект вряд ли когда-нибудь выйдет, даже от другого режиссера.

Хотя компания предоставила финансирование и поддержку сериалу Ринша, после большого количества времени и усилий стало ясно, что мистер Ринш никогда не завершит проект, который он согласился сделать.