Стоит ли смотреть сериал "Ласт Квест"

Авторские сериалы уже не редкость, но по определению эксклюзив. Вот и «Ласт Квест» Петра Федорова, недавно стартовавший на Okko, уже после первых эпизодов вызвал бурный отклик.

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По двум сериям о конечном продукте не судят, но первая реакция на «Ласт» в основном положительная, а то, что у Федорова (он тут режиссер, сценарист и исполнитель главной роли) есть свой, индивидуальный почерк, — для всех очевидно.

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Сознание главного героя сериала, риелтора Олега, изрядно искажено — он плотно сидит на белом порошке, который, никого особенно не стесняясь, заказывает в даркнете прямо на работе. Кривая его биографии соответствует инверсионному пути пикирующего бомбардировщика: каждый последующий поступок Олега глупее, тупее и страшнее по последствиям, чем предыдущий. Этот не промытый, с отвратными жирными волосами, будто разложившийся при жизни недочеловек, запутавшийся в долгах и вранье, в глубине отзывчивой русской души должен, по идее, вызывать нечто вроде сострадания — ибо Олег, безусловно, болен, а к сирым и убогим у нас национально-генетическая эмпатия.

Однако риелтор, если честно, вызывает омерзение — ибо еще недавно, о чем сообщают нам «кадры из прошлого», он был вполне нормален, счастливо женился и родил сына, и никто его насильно к зелью не приучал. Не греет души и его супруга — светленькая и добренькая, на деле — состарившаяся раньше времени, ничего не делающая для изменения ситуации белобрысая соломинка (блистательная работа Александры Серзиной). Симпатичен только их ясноглазый сын — мальчик, отданный «правильными» родителями на престижное и не нужное ему фехтование.

Сын, а точнее номинальное осознание отцовства, и есть та ниточка, которая связывает Олега-ужене-человека с Олегом-человеком. Но Олег в результате нелепой ситуации «уводит» чужой порошок, а сын его попадает в руки к барыгам. Теперь его задача — вернуть ребенка в обмен на зелье. Но что-то точно пойдет не так…

...Зловещая притягательность порока, потребность изучить под микроскопом метания заблудшей души зависимого слабака — тот поводок, что намертво привязывает зрителя к экрану с первой же серии. Тебя будто пришивает к сюжету жесткой нитью — игла мелькает в руках режиссера, и ты не успеваешь осознать, каким именно из символов тебя «зацепили» в этот раз: мраком черного леса, светом фонаря, дающим надежду...

Но вот другой вопрос: а в чем же глубинная суть замысла? Поверить, что герой воспрянет из пепла благодаря отцовской любви я, например, не могу. Он «наворотит дел», благо уже начал? Не исключено. Но морали это не убавит и не прибавит: он же априори асоциальный элемент. Спасет сына, но погибнет? Раскается, глядя на восход? Но это как-то совсем по-пионерски и хлипковато для проекта размером с сериал.