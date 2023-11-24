Появились фото со съемочной площадки четвертого сезона «Пацанов»

Появились фото со съемочной площадки четвертого сезона сериала «Пацаны»
В соцсетях появились фотографии со съёмочной площадки четвёртого сезона сериала «Пацаны». На них можно увидеть радостных Джека Куэйда и Джеффри Дин Моргана.
Джек Куэйд снимается в шоу с первого сезона, а вот Дин Морган станет в проекте новичком. Его персонаж, который ещё не раскрыт, появится в четвёртом сезоне.
«Пацаны» — известный сериал Amazon Prime, стартовавший в 2019 году.
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Из-за того, что проект оказался нетипичным супергеройским проектом, он получил массу положительных отзывов за чёрный юмор, взрослые темы и острые отношения между персонажами. У шоу есть спин-офф, «Поколение «Ви», который тоже оценили высоко.
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Четвёртый сезон шоу ожидается в 2024 году. Точной даты выхода пока что нет, её объявят позже.
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