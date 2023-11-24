Вышел трейлер второго сезона "Оффлайна" с Никитой Ефремовым
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер второго сезона своего триллера "Оффлайн" с Никитой Ефремовым в главной роли.
Отмечается, что второй сезон "Оффлайна" - "это больше не хакерская схватка", "не мелкие наркодилеры и не коррумпированные силовики", а "игра на самом высоком уровне, постоянная погоня, неустанная борьба за жизнь, в которой каждый неосторожный шаг может стать последним".
Дело в том, что "продолжение истории поднимается на следующую ступень киберпреступности - шпионаж, где ставки значительно выше, а соперники куда умнее и хитрее". Причём герой Ефремова - Раст - "становится все больше похожим на главного антагониста".
ролях также: Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов, Евгений Сангаджиев, Марина Ворожищева, Алексей Шевченков, Егор Кенжаметов, Тина Стойилкович, Даниил Воробьев, Алексей Ушаков и другие.
Премьера - 7 декабря.