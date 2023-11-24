Вышел трейлер второго сезона "Оффлайна" с Никитой Ефремовым

Отмечается, что второй сезон "Оффлайна" - "это больше не хакерская схватка", "не мелкие наркодилеры и не коррумпированные силовики", а "игра на самом высоком уровне, постоянная погоня, неустанная борьба за жизнь, в которой каждый неосторожный шаг может стать последним".