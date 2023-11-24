Фонд кино поддержит фильмы «Холоп – 2» и «Моя собака – космонавт»

Фонд кино (ФК) профинансирует создание фильмов о собаке-космонавте Белке, победе Соловья-Разбойника над Ильей Муромцем, космическом полете по сценарию Сергея Лукьяненко от создателей "Смешариков" и другие картины.

© Сетевое издание m24.ru

Об этом сообщается на сайте ФК. Всего утвердили семь национальных фильмов для детской и семейной аудитории и три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. В частности, госфинансирование на производство получит проект студии "Смешарики" "Космическая экскурсия" по сценарию Лукьяненко.

Видео дня

События фильма развернутся в будущем, а персонажи "Смешариков" станут симуляцией, в которую погружается экипаж космического корабля.

Еще одним фильмом, производство которого будет поддержано, стал "Карузо". Картину посвятят мальчику и его собаке, добывающим еду для всего дома в блокадном Ленинграде.

Также финансирование выделят ленте "Моя собака – космонавт", действие которой происходит в 1960 году.

По сюжету мальчик мечтает спасти свою собаку Белку, которую его отец увез в тренировочный лагерь космодрома Байконур, чтобы та готовилась к полету в космос.

Помимо этого, профинансированы будут фильм "Стальное сердце" о том, как Соловью-Разбойнику удалось победить Илью Муромца, "Письмо деду морозу", "Мой дикий друг" и продолжение фильма "Пальма".

Уточняется, что ФК выделит средства на три уникальных авторских анимационных фильма, а именно на "Безумную планету" о худшем экипаже Галактики, "Непокой" о человеке, застрявшем в провинциальном отеле, где происходят странные вещи, "Слонимский. Интерлюдия" о композиторе.

Между тем поддержку в прокате получат вторая часть фильма "Холоп" и лента "Конец славы" режиссера Марюса Вайсберга. Ранее в Фонде кино сообщили, что кассовые сборы российских фильмов на 15 ноября достигли 25,1 миллиарда рублей и выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.