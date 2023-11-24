Николаев допустил возвращение на телевидение «Утренней звезды»

Народный артист России Юрий Николаев на творческой встрече в преддверии своего 75-летнего юбилея не исключил возращения на экраны телепрограммы «Утренняя звезда», передает корреспондент NEWS.ru. Однако, пояснил телеведущий, вряд ли ее стоит ожидать выхода передачи на Первом канале.

Вполне может вернуться. На Первый — навряд ли, а вот Дисней или Карусель да, я это допускаю, — сказал Николаев.

Также он назвал лучших телеведущих России. Ими, на его взгляд, являются Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Артист считает, они оба работают профессионально и им удалось найти свой образ.

Также Николаев раскритиковал работу караоке-баров в Москве во время проведения специальной военной операции. Он выразил непонимание того, что люди в это время веселятся и делают вид, будто ничего не происходит. Вместе с этим артист усомнился в целесообразности вручения артистам государственных наград.