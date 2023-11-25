«Это роль мечты». Натали Портман — о своем новом фильме «Май декабрь»
Натали Портман считает работу в новом фильме Тодда Хейнса «Май декабрь» «ролью мечты». Об этом она рассказала в беседе с Variety. Сюжет чёрной комедии следует за актрисой Элизабет Берри (Портман), которая готовится исполнить в кино роль Грейси Атертон-Ю (Джулианна Мур).
Больше двадцати лет назад женщина прославилась на всю страну, вступив в интимные отношения со своим 12-летним учеником. Сейчас пара жената и воспитывает общих детей, супругу Грэйси 36 лет, а она сама отчаянно пытается забыть прошлое. Однако Берри, со своей стороны, хочет добиться совершенства в работе и настойчиво пытается познакомиться с супругами, тем самым внося сумятицу в их и без того не всегда стабильные отношения.
«Здесь так много преломлений, отражающих тот труд, который Тодд вложил в картину, - поясняет Натали. – Как вы можете увидеть, персонажи по сценарию Сами (Берч) постоянно меняются, когда вам кажется, что вы о них что-то знаете. Ты никогда не уверена и не чувствуешь себя комфортно по поводу того, что ты должна чувствовать. Это был просто подарок судьбы».
Премьера фильма «Май декабрь» состоялась в мае этого года. Сейчас картину можно увидеть на цифровых ресурсах.
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