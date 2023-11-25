«Здесь так много преломлений, отражающих тот труд, который Тодд вложил в картину, - поясняет Натали. – Как вы можете увидеть, персонажи по сценарию Сами (Берч) постоянно меняются, когда вам кажется, что вы о них что-то знаете. Ты никогда не уверена и не чувствуешь себя комфортно по поводу того, что ты должна чувствовать. Это был просто подарок судьбы».