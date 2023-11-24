«Аквамену 2» предрекают старт в два раза хуже первой части в США

Премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» состоится 22 декабря. В связи со скорым выходом аналитики спрогнозировали, что стартовые сборы ленты в США окажутся в два раза хуже первой части — она заработает в районе $ 32-42 млн. Напомним, оригинальный «Аквамен» принёс за первые выходные в США более $ 67 млн.