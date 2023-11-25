Марго Робби: мы вложили в «Барби» все наши идеи и не задумывали фильм как начало трилогии

Фильм «Барби» стал главным хитом кинопроката в 2023 году. Лента Гретты Гервиг собрала в кинотеатрах $ 1,44 млрд, не являясь при этом частью большой франшизы. У настолько успешной картины просто обязано быть продолжение, однако исполнительница главной роли Марго Робби так не считает.

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По её словам, режиссёр фильма вложила в «Барби» все свои идеи. И если Warner Bros. захочет выпустить продолжение, то актриса себе даже представить не может, каким оно может быть.

Мы вложили в «Барби» все наши идеи. Мы не задумывали фильм как часть трилогии или что-то в этом роде. Гретта вложила в «Барби» все свои задумки, поэтому я не могу представить, что может войти в продолжение.