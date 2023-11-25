О чем будет фильм "Пальма 2"
Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о завершении съемок проекта «Пальма 2».
«Пальма 2» продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.
Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории — летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день.
К актерскому ансамблю первого фильма — Виктору Добронравову, Леониду Басову, Владимиру Ильину, Валерии Федорович, Игорю Хрипунову, присоединились Сергей Гилев и Таисья Калинина. Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае.
Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года, дистрибьютор — «Централ Партнершип».
Виктор Добронравов, исполнитель роли Лазарева:
«Мы классно и очень дружно провели это время, и съемки пролетели незаметно. Вторая часть вытекает из первой, мы повзрослели, дети повзрослели, добавились животные. Мне, конечно же, запомнились съемки с медведем, мы с ним подружились, насколько возможно подружиться с диким зверем. «Пальма 2» — это по-настоящему приключенческое, захватывающее, трогательное, местами смешное кино для всей семьи, которого сейчас так не хватает!»