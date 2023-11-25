О чем будет фильм "Пальма 2"

Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Централ Партнершип» объявили о завершении съемок проекта «Пальма 2».

© Кадр из фильма "Пальма 2"

«Пальма 2» продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.

Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории — летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день.

Eva.ru

Выход картины в прокат запланирован на 24 октября 2024 года, дистрибьютор — «Централ Партнершип».

Виктор Добронравов, исполнитель роли Лазарева: