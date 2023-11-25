В советском фильме "Москва слезам не верит" нашли киноляп
Любимый несколькими поколениями зрителей фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, казалось бы, смотрен россиянами вдоль и поперек и в нем трудно найти новые нестыковки. Но РБК Life это удалось.
Издание обращает внимание на появление одного предмета реквизита в разных частях картины. Более того, в совершенно разных "жизненных обстоятельствах".
Героиня Веры Алентовой встречается с женатым мужчиной у него дома. На стене квартиры виден ковер в полоску.
Российская Газета
Позднее оказывается, что это вовсе не ковер, а плед, им героиню на пикнике заботливо укрывает Алексей Баталов.
Российская Газета