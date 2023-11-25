«Наполеон» с Хоакином Фениксом покажут в кинотеатрах России

Некоторые кинотеатры в России анонсировали показ картины "Наполеон" с Хоакином Фениксом в главной роли.

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Об этом сообщает НСН со ссылкой на анонсы сетей "Мягкий кинотеатр" и "Мираж".

Мировая премьера исторического фильма Ридли Скотта состоялась 22 ноября.

"Наполеон" рассказывает о власти во Франции Наполеона Бонапарта и его романе с Жозефиной Богарне, которую сыграла актриса Ванесса Кирби.

"Мягкий кинотеатр" планирует показывать "Наполеона" с 26 ноября в формате "предсеансового обслуживания". В "Мираже" пока не объявляют точную дату премьеры.

Согласно источникам Cinemaplex, копия "Наполеона" появится в большинстве кинотеатров России 30 ноября.

Накануне Ридли Скотт пошутил, что французам трудно угодить. Так он отреагировал на вопрос журналиста, который заметил, что многие французские критики написали негативные рецензии о его новом фильме.