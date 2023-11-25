Все новые фильмы Марвел на ближайшие годы

В следующем году выйдет только одно кино.

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Киновселенная Marvel переживает не лучшие времена. После триумфа Саги Бесконечности и победы супергероев над Таносом интерес зрителей к фильмам «Марвел» продолжает стремительно падать.

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За последние четыре года Disney выпустила 10 кинокомиксов — лишь несколько из них можно назвать по-настоящему достойными и успешными картинами. А недавние «Человек-муравей 3» и «Капитан Марвел 2» рискуют стать самыми большими провалами в истории Marvel как с точки зрения сборов, так и с точки зрения отзывов зрителей.

Однако ставить крест на киновселенной Кевина Файги пока рано: студия готовится выпустить свои главные картины Саги Мультивселенной. В ближайшие годы зрителей наконец-то ждут новые «Мстители», возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи, а также новый «Блэйд» с оскароносным Махершалой Али. Давайте же выберем самый ожидаемый фильм Marvel.

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«Дэдпул 3»

Чемпионат.com

Дата выхода: 26 июля 2024 года

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин и другие

Единственный фильм Marvel в 2024 году, зато какой! Триумфальное возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи, слухи о путешествиях в мультивселенные, опытный Шон Леви в кресле постановщика и постоянные намёки актёров на будущий эпик уже подогрели интерес фанатов не на шутку.

Кроме того, это будет первый фильм Marvel с рейтингом «18+». Так что нас ждут не только пошлые шуточки Дэдпула, но и привычная жестокость из фильмов о Росомахе.

«Блэйд»

Дата выхода: 7 ноября 2025 года

Режиссёр: Ян Деманж

В главных ролях: Махершала Али, Делрой Линдо, Миа Гот и другие

Перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али был на грани отмены из-за некачественного (по мнению актёра) сценария и забастовки сценаристов США. Оскароносный артист был готов покинуть проект, однако Кевин Файги убедил его остаться и даже нанял сценариста «Логана» Майкла Грина, чтобы он подготовил достойный сценарий.

Из деталей грядущего фильма мы знаем лишь то, что это будет фильм с рейтингом «18+». Поэтому авторы точно не откажут в себе в демонстрации жестокости и других непривычно взрослых для Marvel сцен.

«Мстители: Династия Канга»

Дата выхода: 1 мая 2026 года

Режиссёр: временно отсутствует

В главных ролях: Джонатан Мейджорс (под вопросом) и другие

Самый скандальный фильм Marvel, который уже успел лишиться сценариста, режиссёра и совсем скоро может потерять главного актёра. В «Династии Канга» Мстители должны будут столкнуться с Кангом — мощным антагонистом, который существует сразу во всех реальностях и временных линиях.

Однако ещё до старта съёмок картины главная звезда фильма Джонатан Мейджорс попал в очень неприятную ситуацию: бывшая девушка обвинила его в побоях и домогательствах, из-за чего Marvel раздумывает отказаться от актёра, который уже засветился в «Локи» и «Человеке-муравье 3».

Между тем «Династия Канга» станет первым за семь лет фильмом Marvel, где студия наконец покажет нам обновлённый состав защитников Земли.

«Мстители: Секретные войны»

Дата выхода: 7 мая 2027 года

Режиссёр: временно отсутствует

В главных ролях: неизвестно

Самый крупный и важный проект Marvel. «Секретные войны» должны завершить Сагу Мультивселенной в эпичном фильме, в котором могут сняться не только нынешние супергерои, но и оригинальные Мстители — с Железным человеком, Чёрной вдовой, Халком, Тором, Соколиным глазом и Капитаном Америка. Также, по слухам, появятся герои старых фильмов про Людей Икс и Тоби Магуайр в роли Человека-паука.

По степени эпичности лента должна превзойти Мстителей про Таноса. Однако для этого Marvel ещё предстоит договориться со своими бывшими звёздами.

«Человек-паук 4»

Чемпионат.com

Дата выхода: 2025–2026 годы

В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Джейкоб Баталон и другие

Четвёртая часть «Человека-паука» с Томом Холландом должна начать новую трилогию фильмов о Дружелюбном соседе.

Судя по всему, это будет новое начало для его Питера Паркера, который «перезапустил» свою Паучью жизнь в «Нет пути домой». А герой продолжит играть важную роль в следующих фазах киновселенной Marvel.

«Шан-Чи 2»

Дата выхода: 2026–2027 годы

Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон

В главных ролях: Симу Лю и другие

«Шан-Чи и легенда десяти колец» стал одним из немногих достойных фильмов Marvel после «Финала». История юного Шан-Чи пусть и не отличалась оригинальностью, но была глотком свежего воздуха в уже приевшейся формуле Кевина Файги.

О второй части нет пока никаких деталей, однако к главной роли точно вернётся Симу Лю, а в режиссёрском кресле вновь окажется Дестин Дэниел Креттон. Кто знает, может быть, нас ждёт один из лучших сиквелов в истории фильмов Marvel?

«Громовержцы»

Дата выхода: 25 июля 2025 года

Громовержцы — это команда антигероев в комиксах Marvel, напоминающая аналогичную команду из комиксов DC — Отряд самоубийц. В неё войдут некоторые знакомые герои из прошлых фильмов студии, включая Джеймса «Баки» Барнса, Елену Белову (Чёрная вдова) и Красного стража.

Команда суперзлодеев отправится на некую суперсекретную миссию, которая может стать для них последней. Удастся ли Marvel выпустить более удачную версию «Отряда самоубийц», узнаем летом 2025 года.

«Капитан Америка: Дивный новый мир»

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Режиссёр: Джулиос Она

В главных ролях: Энтони Маки, Дэнни Рамирес, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие

После событий «Мстителей: Финал» и «Сокола и Зимнего солдата» новым Капитаном Америка стал Сэм Уилсон — герой Энтони Маки. Ему предстоит взять на себя ответственную роль по защите родной страны и доказать, что он её по-настоящему достоин.

Одну из главных ролей в фильме также сыграет легендарный Харрисон Форд — он перевоплотится в президента США и заменит Уильяма Хёрта. А ещё это будет первый шпионский триллер от Marvel со времён «Другой войны».

«Фантастическая четвёрка»

Дата выхода: 2 мая 2025 года

В главных ролях: неизвестно. По слухам — Педро Паскаль, Ванесса Кирби и другие

Фантастической четвёрке не везёт в кино: оригинальная дилогия с Крисом Эвансом еле отбила свой бюджет и не смогла завоевать любовь фанатов, а перезапуск 2015 года стал одним из худших фильмов о супергероях в истории.

Теперь же Marvel взяла фантастическую команду в свои руки и готовит первый достойный фильм, который снимет режиссёр «ВандаВижн» и «Пацанов». По слухам, у ленты будет звёздный каст — на главную роль претендует Педро Паскаль (The Last of Us) — а сценарий всё ещё находится на стадии полировки. Может быть, хоть в этот раз Фантастической четвёрке повезёт?

«Вечные 2»

Чемпионат.com

Дата выхода: до конца 2027 года

В главных ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие

«Вечные» Хлои Чжао не стали успехом для Marvel, однако привлекли к киновселенной новую аудиторию. Более интимная картина о расе бессмертных созданий, скрытно живущих на Земле, пускай и не стала каким-то большим откровением, но уж точно выделялась на фоне других фильмов студии.

О продолжении фильма Хлои Чжао пока нет никаких деталей, однако сиквел может стать тем самым билетом в большой мир Marvel, ведь о существовании суперсозданий в киновселенной Marvel как будто позабыли абсолютно все.

«Войны в доспехах»

Дата выхода: до конца 2027 года

Режиссёр: Дэмиэн Маркано

В главных ролях: Дон Чидл, Уолтон Гоггинс и другие

Пожалуй, самый необязательный проект киновселенной Marvel, который изначально планировался как сериал, однако событий в нём хватило на один полнометражный фильм.