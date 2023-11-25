Мультипликатор Хаяо Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы», сообщает IndieWire со ссылкой на президента студии Ghibli Тосио Судзуки.

© Кадр из фильма "Мальчик и птица"

По его словам, зрительский успех «Мальчика и птицы» придал легендарному мультипликатору сил для работы над новыми историями.

Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет.

Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.