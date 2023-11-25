Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3»

«К счастью, мы вернулись к работе... На этой дороге всегда встречаются крутые повороты, но они преодолеваются без особого труда, когда ты любишь свое дело и знаешь, что у тебя есть отличные результаты, поддержка и великолепная команда», — написал актер в своих соцсетях.