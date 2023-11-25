Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3»
Актер Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3» и поделился фотографией с площадки. Премьера состоится в ноябре 2024 года.
«К счастью, мы вернулись к работе... На этой дороге всегда встречаются крутые повороты, но они преодолеваются без особого труда, когда ты любишь свое дело и знаешь, что у тебя есть отличные результаты, поддержка и великолепная команда», — написал актер в своих соцсетях.
Режиссером и сценаристом третьего фильма об антигерое вселенной Marvel стала Келли Марсель.
Ранее она написала сценарий к первым двум частям франшизы.
Изначально премьера «Венома 3» должна была состояться в июле 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».