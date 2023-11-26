Стажерка кинокомпании Universal выдала тайну: «Шрек-5» выйдет в 2025 году

Стало известно, когда выйдет на экраны пятая часть мультфильма «Шрек». Сотрудница кинокомпании Universal Шрея Сачдев готовила резюме для устройства на другую работу. Перечисляя проекты, в которых она принимала участие, Шрея отметила и «Шрек-5», указав, что выйдет он на экраны в 2025 году, сообщает lenta.ru.

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После того, как эта новость разлетелась по соцсетям, Сачдев в спешном порядке удалила эту строку, но у пользователей Сети остались скриншоты копии ее документа.

Напомним, последняя часть одного из самых кассовых мультфильмов в истории «Шрек навсегда» вышла в 2010 году, кассовые сборы тогда составили почти 800 миллионов долларов.

Сюжет пятой части франшизы пока держат в секрете, но известно, что в нем будут как привычные и любимые герои – Шрек, его супруга Фиона, Осел и Кот в сапогах, - так и новые персонажи.