Фильм «Поедем с тобой в Макао» может не выйти в прокате России, сообщила кинокомпания FT PRODUCTION. Уточняется, что ленту проверяют на пропаганду азартных игр.

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Прокатное удостоверение фильма действительно только на время проведения кинофестиваля «Зимний», который пройдет 4 декабря.

Режиссером «Поедем с тобой в Макао» выступил Роман Михайлов.

Ранее в Мурманске подвели итоги кинофестиваля «Северный характер», прошедшего с 13 по 19 ноября.

На фестивале представили 76 картин. Это полнометражные художественные фильмы, документальные ленты и сериалы.

Гран-при фестиваля получил якутский фильм «Не хороните меня без Ивана». Приз за лучшую режиссуру достался картине «Снегирь» Бориса Хлебникова.