Кино для мамы: 5 фильмов для просмотра в День Матери

Один из возможных вариантов незабываемо провести праздничный день — посмотреть хорошее кино.

© Кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"

Предлагаем подборку фильмов ко Дню Матери, которые найдут отклик у мам, дочерей и сыновей всех возрастов и поколений.

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"Мачеха" (1973)

Павел Олеванцев счастливо живёт с супругой и детьми, но в один из дней получает телеграмму, в которой сообщается, что его дочь от другой женщины осталась сиротой. Вместе с семьёй Павел забирает Свету и увозит к себе.

Супруга героя, пронзительно и достоверно сыгранная Татьяной Дорониной, на удивление тепло отнеслась к девочке, но так ли просто Свете называть мамой чужую женщину? И так ли просто жене Павла принять в семью чужого ребёнка?..

"По семейным обстоятельствам" (1977)

Лида и Игорь — молодая семья. Они планируют стать родителями, но при этом не хотели бы оставлять работу. Мама Лиды Галина — строгая, холодная женщина, образ которой воплотила Галина Польских. Эта героиня сосредоточена на работе и совсем не горит желанием сидеть с маленькой внучкой, чтобы Лида могла спокойно работать. К тому же, Галине не нравится её зять.

Однако вскоре и сама Галина встречает мужчину, с которым хочет создать семью, но для этого она вынуждена жить в доме её родителей. Женщина проходит через те же испытания, с которыми столкнулись Лида и Игорь и понимает, как непросто молодым жить с родителями.

"Родня" (1981)

Когда мы взрослеем, встречи с родными людьми становятся непростительно редкими. Потому и удивляется простая сельская жительница Мария Коновалова (в исполнении такой же естественной и "своей" для многих зрителей Нонны Мордюковой), навестив свою дочь Ирину и внучку Аришку — она ведь и помыслить не могла, сколько сложностей в их жизни... Ирина пережила множество обид и разочарований, ожесточилась и перестала верить людям. Однако мать и её любящее сердце делают своё дело — женщина вновь понимает, что семья — самое важное в жизни.

"Подкидыш" (1939)

Добрая комедия о том, как весь город сплотился в поисках маленькой девочки. В отсутствие мамы Наташа убежала из дома и заблудилась. К счастью, к ребёнку проявляли заботу разные люди — кто-то порывался отвести её домой, кто-то кормил, а героиня Фаины Раневской даже всерьёз намеревалась стать мамой для потерявшейся девочки. Конечно же, всё заканчивается хорошо — вечером вернувшаяся домой мама находит Наташу, и, укладывая её спать, ласково напевает колыбельную.

"Однажды двадцать лет спустя" (1980)