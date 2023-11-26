Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»

2 ноября состоялась премьера первых эпизодов криминального сериала «Отмороженные». Шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе. В один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.

Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»
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Новые эпизоды сериала выходят еженедельно по три серии сразу. Главные роли исполнили Влад Коноплёв, Денис Васильев, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Ян Цапник, Светлана Иванова и Эмилия Спивак. Режиссёром «Отмороженных» выступила Аня Мирохина.

Расписание

1-я серия – 2 ноября

2-я серия – 2 ноября

3-я серия – 2 ноября

4-я серия – 9 ноября

5-я серия – 9 ноября

6-я серия – 9 ноября

7-я серия – 16 ноября

8-я серия – 16 ноября

9-я серия – 16 ноября

10-я серия – 23 ноября

11-я серия – 23 ноября

12-я серия – 23 ноября

13-я серия – 30 ноября

14-я серия – 30 ноября

15-я серия – 30 ноября

16-я серия – 7 декабря

17-я серия – 7 декабря

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