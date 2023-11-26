Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»

2 ноября состоялась премьера первых эпизодов криминального сериала «Отмороженные». Шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе. В один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.