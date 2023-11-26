Расписание выхода первого сезона сериала «Отмороженные»
2 ноября состоялась премьера первых эпизодов криминального сериала «Отмороженные». Шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе. В один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.
Новые эпизоды сериала выходят еженедельно по три серии сразу. Главные роли исполнили Влад Коноплёв, Денис Васильев, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Ян Цапник, Светлана Иванова и Эмилия Спивак. Режиссёром «Отмороженных» выступила Аня Мирохина.
Расписание
1-я серия – 2 ноября
2-я серия – 2 ноября
3-я серия – 2 ноября
4-я серия – 9 ноября
5-я серия – 9 ноября
6-я серия – 9 ноября
7-я серия – 16 ноября
8-я серия – 16 ноября
9-я серия – 16 ноября
10-я серия – 23 ноября
11-я серия – 23 ноября
12-я серия – 23 ноября
13-я серия – 30 ноября
14-я серия – 30 ноября
15-я серия – 30 ноября
16-я серия – 7 декабря
17-я серия – 7 декабря