7 трогательных фильмов ко Дню матери

В России появилась традиция в последнее воскресенье ноября отмечать День матери — еще один теплый праздник, в который можно собраться в любимом семейном кругу. Символом Дня матери стали незабудки — цветы, которые означают бескорыстную материнскую любовь. В этом году праздник выпадает на 26 ноября, и вместе с онлайн-кинотеатром KION мы выбрали несколько фильмов, подходящих для семейного просмотра в этот день.

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«Куда ты пропала, Бернадетт»

Жизнь Бернадетт, героини Кейт Бланшетт, похожа на картинку из женского журнала: большая семья, о которой Бернадетт заботится, просторный дом в Сиэттле, дружелюбные соседки-мамочки. По образованию Бернадетт архитектор, правда, с не самой блестящей карьерой — ведь она вступает в противоречие с семейной жизнью. И все бы ничего, но однажды героиня буквально сбегает из этой идиллии, и только в этот момент ее родные, которым Бернадетт посвятила всю жизнь, начинают задумываться, какой она человек, чем она жила, что ее интересовало, кроме семьи, о чем она могла мечтать. Светлое кино о том, что мы на самом деле очень мало знаем о людях, к которым мы привыкли.

MAMMA MIA

В экранизации одноимённого мюзикла снялись Аманда Сейфрид и Мерил Стрип, обе актрисы продемонстрировали свои вокальные таланты с помощью нетленных хитов группы ABBA, ставших к тому же проводниками к сюжету. А сюжет простой: уже взрослая Софи перед своей свадьбой находит дневники матери и погружается в ее бурную молодость. Софи не знала своего отца, но благодаря дневникам и «виртуальному» знакомству с мамой она обнаружила, что отцом может оказаться один из трех кавалеров матери, и пригласила на свадьбу сразу всех.

«Чумовая пятница»

Как понять дочку-подростка и как не сойти с ума, живя с мамой – вечные сюжеты для кино. В комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис этот вопрос решается благодаря мистическим силам: мама Тэсс и дочка Анна меняются телами и получают шанс пожить жизнь друг друга. Теперь Тэсс будет слушать рок и тусоваться, а Анна — пытаться понять, что же мама нашла в новом ухажере. И если раньше им казалось, что проскочить переходный возраст или вернуться в прошлое — хорошие идеи, то на самом деле все оказывается куда сложнее.

«Джой»

В основе этого фильма, за роль в котором Дженнифер Лоуренс получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар», лежит история Джой Мангано — матери-одиночки из Лонг-Айленда, которая изобрела чудо-швабру и стала одной из самых богатых женщин-изобретательниц в мире. Ею двигало желание заботиться о своих детях и реализоваться несмотря на то, что суровый мир поднимал на смех ее идеи по улучшению быта, считая их несерьезными. Однако Джой стояла на своем, и с помощью других женщин пробилась в мир большого бизнеса, сохранив теплые отношения с семьей.

«Комната»

За роль матери в фильме Ленни Абрахамсона Бри Ларсон получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Ее героиня Джой Ньюсом в юном возрасте стала жертвой маньяка, который похитил ее, запер в комнате и стал отцом ее ребенка Джека. Чтобы Джек не чувствовал себя неполноценным, Джой, страдая от мучений, пытается не терять оптимизма и объяснять сыну, что они живут в нормальных условиях, а другой мир — просто выдумка. Однако план приходится менять, когда Джой удается вырваться на свободу. Впечатляющее кино о силе материнской любви.

«С Новым годом, мамы!»

Не за горами Новый год — праздник, который в России также принято отмечать с семьей. Российский киноальманах, в котором снялись актеры от Гарика Харламова до Максима Матвеева, от Екатерины Вилковой до Светланы Ивановой, посвящен тому, как этот праздник проводят мамы — женщины с кучей забот. Им нужно позаботиться о подарках для всей семьи, о новогоднем столе, и не забыть про себя любимую.

«Давай разведемся»