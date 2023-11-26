Актриса Зеглер вспомнила, что Стивен Спилберг запретил ей моргать на съемках

"Это был мой первый съемочный день и Стивен Спилберг сказал: "Что бы ты ни делала — не моргай" . И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны: а) не моргнуть; б) не прослезиться; в) выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере", — заявила актриса.