Актриса Зеглер вспомнила, что Стивен Спилберг запретил ей моргать на съемках
Актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер вспомнила о съемках в фильме "Вестсайдская история" режиссера Стивена Спилберга, рассказав о главном наставлении постановщика в самом начале съемок.
Ее слова передает Yahoo.
"Это был мой первый съемочный день и Стивен Спилберг сказал: "Что бы ты ни делала — не моргай" . И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны: а) не моргнуть; б) не прослезиться; в) выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере", — заявила актриса.
Зеглер также пошутила, что удостоилась премии "Золотой глобус" в мюзикле "Вестсайдская история" именно потому, что у нее "стальные глазные яблоки".
Премьера экранизации легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга состоялась в 2021 году. Фильм был номинирован на семь "Оскаров" и получил три премии "Золотой глобус". В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер. Кроме того, в картине играет Энсел Элгорт — звезда фильмов "Малыш на драйве" и "Щегол". Сценарий картины создал Тони Кушнер ("Мюнхен", "Линкольн").