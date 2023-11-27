«Они делают потрясающую работу»: Нолан — про кинокомпанию A24

В интервью изданию IGN режиссёр Кристофер Нолан поговорил про кинокомпанию A24. По словам постановщика, он положительно относится к деятельности A24 и считает тех, кто работает в компании, очень талантливыми.

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Нолан подчеркнул, что А24 выпускает «невероятные и очень сложные фильмы». Также режиссёр считает, что компания проделывает потрясающую работу над ними.

Не было такого эффективного дистрибьютора, как A24, который выпускал бы всевозможные невероятные и сложные фильмы на регулярной основе. Они делают потрясающую работу.