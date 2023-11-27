Марк Хэмилл подтвердил, что не вернется к озвучке Джокера после смерти Кевина Конроя

Актёр Кевин Конрой, подарившей свой величественный голос Бэтмену во многих проектах, ушёл из жизни в 2022 году. Ещё тогда Марк Хэмилл сказал, что не будет больше заниматься озвучкой Джокера, поскольку злодей не может существовать без Бэтмена.

Марк Хэмилл подтвердил, что не вернется к озвучке Джокера
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Недавно Хэмилл ещё раз подтвердил свою позицию. Он вряд ли когда-нибудь вернётся к роли безумного клоуна. Хэмилл в понятной форме озвучил причину своих действий.

Без Бэтмена в преступлениях нет никакой изюминки.

Ещё в начале года Хэмилл заявлял, что для него не существует Бэтмена без Кевина Конроя. У актёров сложился отличный тандем, который годами радовал фанатов, однако из-за смерти Конроя он прервался. Теперь озвучивать Джокера наверняка будет другой актёр.

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