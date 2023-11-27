Холоднокровный герой с горячим сердцем: обзор мультфильма «Лео»

Мудрость приходит с возрастом, однако всегда ли мы это замечаем? Чем старше мы становимся, тем быстрее летит время, и тем больше мы задумываемся, что полезного и важного мы делаем для мира.

Кажется, такие мысли свойственны не только людям, но и… ящерицам.

21 ноября на Netflix вышел мультфильм «Лео», история о говорящей ящерице, ставшей психотерапевтом для пятиклассников. Заинтригованы? Читайте обзор от Тлум.Ру.

О чём мультфильм?

Ящерица Лео и черепаха Сквиртл — питомцы в живом уголке пятого класса в школе в Центральной Флориде. Когда приверженка дисциплины старой закалки, госпожа Малкин, занимает на год место беременной учительницы, госпожи Салинас, она начинает отправлять ящерицу домой с учениками на ночь.

Лео обнаруживает, что ему уже целых 74 года: он уверен, что ящерицы доживают только до 75 лет, поэтому он планирует сбежать в одну из таких ночей. Постепенно Лео устанавливает связи со студентами, которые обнаруживают, что ящер умеет разговаривать по-человечески. Более того, он слушает детей и даёт каждому из них почувствовать себя особенным и услышанным, помогая им обсудить свои проблемы и увидеть, что они не одиноки в своих чувствах. В результате дети начинают ладить между собой и лучше учатся в школе, что позволяет им получить призовое место на общегосударственном академическом конкурсе. Госпожа Малкин начинает завидовать связи Лео с детьми и хочет присвоить себе этот успех.

Что нам показали?

Это второй анимационный фильм продюсерской компании Адама Сэндлера Happy Madison — и сам же актёр «сыграл» в нём главную роль. Если вы смотрите в оригинальной озвучке от Netflix и с русскими субтитрами, то можете услышать голос Сэндлера в ворчливой болтовне ящера Лео.Главный герой, Лео, которого озвучивает Адам Сэндлер, — ящерица, и он живет в одном классе почти 75 лет — довольно внушительный срок. Сотни пятиклассников прошли мимо его террариума, и он может с уверенностью сказать, что видел многое. И накопил много мудрости: так, времена изменились, дети одеваются по-другому — ученики последнего класса средней школы теперь прикованы к своим телефонам и больше не носят расклешённые джинсы.

Однако их проблемы не меняются, несмотря на смену эпох. Одна девочка теряет друзей, потому что слишком много болтает; другая понимает, что хотя её отец — успешный доктор, это не значит, что она лучше своих одноклассников. Симпатичный, но не слишком сообразительный мальчик говорит, что не знает, откуда берутся дети. Мальчик с гиперопекающими родителями (за ним даже следит дрон!) учится экстремальным развлечениям. Чешуйчатый психиатр Лео просит каждого ребёнка никому ничего не рассказывать, но при этом делится своей многолетней мудростью с каждым из них.

Лео — не просто пожилой ящер, у которого внезапно вспыхивает страсть к путешествиям. Несмотря на то, что он боится умереть, думая, что ему остался всего год, он всё еще не может собраться с силами, чтобы сделать свою жизнь достойной того, чтобы её прожить. И помогают в этом, как ни странно, школьники, которых заставляют брать его домой на ночь.

Дети не понимают, зачем им дают такое странное задание, пока одна из них, болтливая Саммер (кстати, её озвучивает дочь Сэндлера, Санни!), не обнаруживает, что самая обычная ящерица может говорить, и не начинает рассказывать ему о своих проблемах. Лео, найдя удовлетворение в своей новой задаче, каждую неделю берет на себя роль терапевта, раздавая советы и убеждая каждого ученика, что он единственный, кто может понимать его речь.

Забавно то, как до более близкого знакомства с детьми Лео и Сквиртл делят их на подростковые архетипы: болтушка, классный клоун, ребёнок с гиперопекающими родителями, у которого аллергия на все возможные виды продуктов. Однако после тесного знакомства с ними Лео понимает, что все эти дети намного сложнее и интереснее, чем ему казалось.

К сожалению, без шуток ниже пояса не обходится, но их достаточно хорошо уравновешивает моральная сторона мультфильма. Источником самого сомнительного юмора является черепаха по имени Сквиртл, озвученный Биллом Бёрром, который противостоит Лео и его терапевтическим занятиям. Больше всего шуток о мочеиспускании в этом мультфильме говорит он, и порой кажется, что их многовато.

В картине есть и пасхалки — так, ученики школы должны прочитать «Паутину Шарлотты», и с этой историей во многом связан сюжет мультфильма. А уж сколько там отсылок на предыдущие десятилетия: Джастин Тимберлейк, Могучие Рейнджеры, Альф, The Beatles… Ну и не самый изящный продакт-плейсмент тоже в наличии — он бросается в глаза, не слишком раздражает, но не всегда уместен.

Визуальная сторона мультфильма приятная, но не отличается обилием новшеств. Лео выглядит достаточно милым, но при этом и достаточно старым, чтобы это было правдоподобно. Пятиклассники симпатичные, как и их учителя, и единственное, что выбивается из картины — младшеклассники, выглядящие так, будто у них вместо головы воздушные шарики.