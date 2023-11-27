Уиллем Дефо рассказал о своем персонаже в «Битлджусе 2»

Я ещё не видел ни одной записи, но было весело сниматься. Я играю полицейского в загробной жизни, так что я мертвец. И при жизни я был звездой боевиков в второстепенных фильмах, но со мной произошёл несчастный случай, и это отправило меня на другую сторону. Но благодаря моим навыкам я стал детективным персонажем.