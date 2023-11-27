Завершились съемки фильма «Непослушник 3»

В России закончились съёмки фильма «Непослушник 3» — продолжения серии картин о неудачливом блогере по имени Дима, который поневоле становится священником. К главной роли вернулся Виктор Хориняк , премьера ленты запланирована на 2024 год.

Триквел расскажет о новых приключениях Димонстра, который ранее спас Сашу Чёрного от полиции и бандитов. Важнейшую роль в картине сыграют юные герои, которых отправляют в монастырь на перевоспитание. Впоследствии выясняется, что четвёрка оказывается куда более серьёзной группировкой, чем могло показаться на первый взгляд.