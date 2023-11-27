Кристофер Нолан защитил супергеройские франшизы

"В Голливуде всегда есть баланс. Есть авторитетные названия, за которыми аудитория вернется в кинозал и получит еще больше желаемого. Они всегда были важной частью экономики Голливуда, они платят за съемки и дистрибуцию остальных фильмов. Но всегда должно быть и уважение к тому, что аудитория желает чего-то новенького", - сказал Нолан.