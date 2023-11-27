Сериалы "Библиотекарь" получил награду фестиваля "Читка 2.0"

Спецприз "Автор" с формулировкой "Первый российский блокбастер в кино и литературе" получил писатель Сергей Лукьяненко. За "смелость выбора материала для экранизации" наградили сериал "Библиотекарь", снятого по мотивам одноимённого романа Михаила Елизарова.

© Кадр из сериала «Библиотекарь»

Спецприз "За смелость выбора материала для экранизации. Сериал" также получил проект онлайн-кинотеатра Okko "Плейлист волонтёра", который был снят по одноимённой книге писателя Артёма Ляшенко под псевдонимом Мршавко Штапич.

Награду "За смелость выбора материала для экранизации. Кино" получил фильм режиссёра Бориса Хлебникова "Снегирь", снятого по мотивам романа Георгия Владимова"Три минуты молчания".