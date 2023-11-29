4 лучших французских фильма о любви

Фильмы о любви – нестареющий жанр, который будет актуален во все времена. Романтические картины были востребованы зрителями в 1930-х, и востребованы сейчас – почти 100 лет спустя.

4 лучших французских фильма о любви
© Кадр из фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"

Особым спросом пользуются фильмы про любовь от французских режиссеров. Считается, что французы как никто разбираются в любви и уж точно знают, как рассказать о ней на экране.

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Подробнее о лучших французских фильмах про любовь читайте в материале "Рамблера".

"Влюбись в меня, если осмелишься", 2003

В центре сюжета – Софи и Жульен. Герои познакомились еще будучи детьми, и раз за разом судьба сводит их вместе. В детстве они нередко спорили друг с другом и устраивали невинные шалости. С течением лет их ставки поднялись, и теперь очередной спор может обернуться катастрофой. Но удастся ли им осознать это и остановиться?

"Артист", 2011

Кадр из фильма "Артист"

Действие картины разворачивается в Голливуде 1927 года. Джордж Валентайн – звезда немого кино, который и слышать не желает о том, что в фильмах должны вот-вот появиться реплики. При этом статистка Пеппи Миллер, которая с ума сходит по Валентайну, стремительно набирает популярность в звуковом кинематографе.

Картина Мишеля Хазанавичуса была удостоена пяти "Оскаров".

"Притворись моим парнем", 2012

Алиса Лантенс работает редактором в модном глянцевом журнале. Героине удалось построить впечатляющую карьеру и заработать репутацию "железной леди". Но однажды начальство заявляет Алисе, что возглавить журнал должен кто-то более смелый. Тогда девушка решает закрутить роман с 18-летним юношей. Об интрижке Лантенс тут же узнает весь шоу-бизнес, и как ни странно случившееся идет героине на руку. Но как теперь избавиться от юного любовника?

"Сердцеед", 2010

Кадр из фильма "Сердцеед"

Алекс может добиться любви практически любой девушки, ведь это его профессия. Герой – профессиональный дамский угодник, который разбивает даже самые крепкие пары. Алекс отлично справляется со своей работой, но внезапно перед ним встает по-настоящему сложная задача: разлучить идеальную пару.

Главные роли в фильме исполнили Ромен Дюрис и Ванесса Паради.

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