4 лучших французских фильма о любви

Фильмы о любви – нестареющий жанр, который будет актуален во все времена. Романтические картины были востребованы зрителями в 1930-х, и востребованы сейчас – почти 100 лет спустя.

© Кадр из фильма "Влюбись в меня, если осмелишься"

Особым спросом пользуются фильмы про любовь от французских режиссеров. Считается, что французы как никто разбираются в любви и уж точно знают, как рассказать о ней на экране.

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Подробнее о лучших французских фильмах про любовь читайте в материале "Рамблера".

"Влюбись в меня, если осмелишься", 2003

В центре сюжета – Софи и Жульен. Герои познакомились еще будучи детьми, и раз за разом судьба сводит их вместе. В детстве они нередко спорили друг с другом и устраивали невинные шалости. С течением лет их ставки поднялись, и теперь очередной спор может обернуться катастрофой. Но удастся ли им осознать это и остановиться?

"Артист", 2011

Действие картины разворачивается в Голливуде 1927 года. Джордж Валентайн – звезда немого кино, который и слышать не желает о том, что в фильмах должны вот-вот появиться реплики. При этом статистка Пеппи Миллер, которая с ума сходит по Валентайну, стремительно набирает популярность в звуковом кинематографе.

Картина Мишеля Хазанавичуса была удостоена пяти "Оскаров".

"Притворись моим парнем", 2012

Алиса Лантенс работает редактором в модном глянцевом журнале. Героине удалось построить впечатляющую карьеру и заработать репутацию "железной леди". Но однажды начальство заявляет Алисе, что возглавить журнал должен кто-то более смелый. Тогда девушка решает закрутить роман с 18-летним юношей. Об интрижке Лантенс тут же узнает весь шоу-бизнес, и как ни странно случившееся идет героине на руку. Но как теперь избавиться от юного любовника?

"Сердцеед", 2010

Алекс может добиться любви практически любой девушки, ведь это его профессия. Герой – профессиональный дамский угодник, который разбивает даже самые крепкие пары. Алекс отлично справляется со своей работой, но внезапно перед ним встает по-настоящему сложная задача: разлучить идеальную пару.