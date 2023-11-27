Участники реалити-шоу «Игра в кальмара» хотят подать в суд на Netflix

Участники реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара» угрожают Netflix судом. «Игра в кальмара: Вызов» вышло на стриминге 22 ноября. Его сняли по мотивам широко известного южнокорейского сериала.

© Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Теперь двое игроков утверждают, что во время участия в шоу заработали переохлаждение и повредили нервные окончания. Они обвиняют Netflix в том, что компания пренебрегала их безопасностью ради большей зрелищности.

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Главной фишкой «Игры в кальмара» стала жестокость. Это сериал о том, как 456 случайных человек собрали вместе, чтобы они проходили испытания и боролись за крупный денежный приз. Причем проигравших убивали на месте. На какое-то время «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix. И вскоре сервис анонсировал реалити-шоу по его мотивам.

В этом проекте, все, конечно, не настолько кроваво. Проигравшие игроки вместо пули получали всего лишь взрыв небольшой капсулы краски, которую вшили в их одежду. А вот декорации, задания и костюмы оставили как в оригинальном сериале.

В проекте Netflix 456 человек соревновались за самый крупный в истории реалити-шоу приз — 4 миллиона 560 тысяч долларов. И те, кто согласился за него бороться, скорее всего знали, на какие условия идут, считает юрист, эксперт в области международного и американского права.

Александр Трещев: «В последнее время был один случай, когда люди за ничтожные повреждения в кафе получали компенсации за пролитый кофе десятки миллионов долларов. Если бы на самом деле были нарушены продюсерами и всей администрацией съемочной площадки какие-то права или кто-то получил бы серьезные ожоги или переохлаждения, то, вне всякого сомнения, шанс получить компенсацию в Америке и в Великобритании высок. Мы знаем, что американские и британские юристы очень хорошо прописывают контракты. Поэтому я убежден, что все детали, которые были и вероятно могли быть во время съемок, предусмотрели, и люди добровольно соглашались, подписываясь на все эти условия. Отличие нашего права от американского или английского заключается в том, что наши договоры 10-15 страниц, а там могут быть сотни листов, а иногда и тысяча».

Есть и еще один аргумент в пользу того, что вся затея с судом — это пиар-акция. Если бы участники шоу действительно были настроены судиться, они бы начали разбирательства еще до выхода программы на стриминге. Тогда премьеру бы отложили на неопределенный срок, считают эксперты.

«Игру в кальмара» после успеха первого сезона продлили и на второй. Подробностей о сюжете и героях пока нет. Опрошенные радиостанцией ранее киноэксперты сомневались, что продолжение проекта заинтересует российскую аудиторию. А реалити-шоу вышло вполне интересным, отмечает директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо Александр Голубчиков.

quote>Александр Голубчиков: «Удалось прочитать в отчетах. У Netflix получилось скрестить безумные корейские, китайские, японские телешоу, в которых герои выполняют идиотские задания, например, когда персонажу приходится забираться по ледяной лестнице, которую сверху поливают водой. То есть это в принципе невыполнимое, казалось бы, задание, но это зритель смотрит, и это удалось как-то импортировать в режим реалити-шоу с европейскими участниками. У Netflix получилось, тут не поспоришь. То, что за основу была взята фабула «Игры в кальмара», как раз все эти детские конкурсы как нельзя лучше ложатся в такую историю».