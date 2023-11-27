Почему «По щучьему велению» обошел в прокате «Вызов»
В пользу картины Войтинского сыграли узнаваемые герои и светлые эмоции, а «космический» фильм Шипенко был интересен далеко не всем, сказал в эфире НСН Роман Исаев.
Фильм «По щучьему велению» обогнал по кассовым сборам «Вызов», поскольку «зашел» аудитории и несет легкость, а не сложные эмоции, объяснил в интервью НСН член Совета
Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По итогам уикенда, фэнтези Александра Войтинского «По щучьему велению» собрало в кинотеатрах 2,225 млрд рублей и вышло на второе место в рейтинге самых кассовых фильмов 2023 года.
Фильм Клима Шипенко «Вызов» собрал 2,139 млрд рублей.
«Это абсолютно нормальная реакция аудитории на тот контент, который ей нужен. Фильм "Вызов" оказался не нужен большому количеству сегментов аудитории а сказка "зашла" и в детей, и в семейную аудиторию, и подростки на нее пошли. Зритель сейчас идет в кино не за сложными эмоциями или переживаниями, ему нужна простая, легкая, добрая и светлая эмоция, которую и предоставил аудитории фильм "По щучьему велению". Секрет успеха прост - большой узнаваемый первоисточник на базе русских народных сказок, на которых выросло и взрослое поколение, да и дети с подростками про них что-то помнят. Красивая картинка, хороший каст, актеры, достойная рекламная кампания и позитивный эмоциональный фон», - сказал Исаев.
Он назвал фильм Войтинского «палочкой-выручалочкой» для кинотеатров, предположив, что следующими «палочками» будут «Елки», «Холоп» и «Бременские музыканты».
«Мы крайне рады за результат этого проекта, потому что кинотеатры полгода сидели вообще без достойных фильмов, продюсеры не смогли дать в прокат заметных лент. Картина "По щучьему велению" выступила той самой палочкой-выручалочкой для кинотеатров. После очень долгого периода безрыбья щука вытащила прокат и вытащила зрителей в кинотеатры. Сейчас и новые "Елки выйдут", другие проекты и, конечно, на Новый год» второй "Холоп" и "Бременские музыканты" станут локомотивами, которые будут вытаскивать людей в кино на период праздников и дадут кинотеатрам большой глоток воздуха. Спасибо "Чебурашке", но он не смог закрыть финансовые проблемы кинотеатров, которые накапливались в течение трех лет», - заключил собеседник НСН.