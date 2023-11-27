Почему «По щучьему велению» обошел в прокате «Вызов»

«Это абсолютно нормальная реакция аудитории на тот контент, который ей нужен. Фильм "Вызов" оказался не нужен большому количеству сегментов аудитории а сказка "зашла" и в детей, и в семейную аудиторию, и подростки на нее пошли. Зритель сейчас идет в кино не за сложными эмоциями или переживаниями, ему нужна простая, легкая, добрая и светлая эмоция, которую и предоставил аудитории фильм "По щучьему велению". Секрет успеха прост - большой узнаваемый первоисточник на базе русских народных сказок, на которых выросло и взрослое поколение, да и дети с подростками про них что-то помнят. Красивая картинка, хороший каст, актеры, достойная рекламная кампания и позитивный эмоциональный фон», - сказал Исаев.