Почему фильм «Гори, гори, моя звезда» не хотели пускать в прокат

В понедельник, 27 ноября, в 22:20 на телеканале «МИР» смотрите культовый фильм режиссера Александра Митты «Гори, гори, моя звезда».

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О том, из-за чего эту киноленту не хотели пускать в прокат, зачем режиссер сменил одного гениального актера на другого и как строчки белогвардейского романса стали названием советской кинокартины, читайте в нашем материале.

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Тайное посвящение Марку Шагалу и чем не устроил чиновников Ролан Быков?

Режиссер посвятил картину художнику Марку Шагалу, хотя и не афишировал этот факт. Это можно понять: после того, как Марк Шагал – один из главных авангардистов XX века – нарисовал вождя революции Владимира Ленина вверх ногами, стоящим, точно циркач, на одной руке, художник надолго попал в опалу и был вынужден эмигрировать из СССР. Александр Митта в своем фильме размышляет о том, каким могло бы стать будущее Шагала, если бы он остался в стране.

Главного героя – театрального режиссера с экзотическим именем Владимир Искремас – играет молодой Олег Табаков. По сюжету его герой поменял фамилию: она расшифровывалась как «искусство – революционным массам». Такие экзотические имена и фамилии были в моде в 20-е годы прошлого века – именно в это время и разворачивается действие фильма. Идет Гражданская война. В небольшом провинциальном городке, где живут герои фильма, постоянно меняется власть. В этих условиях энтузиаст нового революционного искусства (герой Табакова) ставит трагедию о Жанне д’Арк.

Первоначально на эту роль пробовался актер Ролан Быков. Он даже снялся в нескольких сценах. Но его кандидатура, горячо поддержанная Александром Миттой, была отвергнута комиссией. Дело в том, что Быков своей игрой явно и недвусмысленно воплощал образ Всеволода Мейерхольда с его узнаваемой манерой говорить и вести себя. Протаскивать на советский экран образ режиссера, расстрелянного в 1940 году по обвинению в контрреволюционной деятельности, в СССР никто бы не позволил.

Съемки картины чуть было совсем не запретили. Но Александр Митта пошел по высоким кабинетам Госкино и уговорил изменить решение, обещая заменить Ролана Быкова на другого актера. Олег Табаков в этом образе оказался совсем другим. Он играет юного максималиста, который хочет нести в массы классическое искусство и считает, что театр должен не развлекать зрителя, а преображать его и весь мир. По сути, фильм ставит вопрос, может ли искусство выжить там, где трудно выжить человеку. Сам же режиссер говорил про замысел своего фильма так: «Я придумал картину о демонах, раздирающих душу молодого художника. Главной темой были, естественно, искусство и власть».

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«Без единого слова играет так, как будто непрерывно говорит»

Герою Табакова противостоит киномеханик Пашка, которого играет Евгений Леонов. Для этого персонажа правда состоит в том, чтобы на полную катушку использовать искусство для собственной выгоды. Чтобы оно помогло и выжить, и по возможности неплохо в этой жизни устроиться. Герой Леонова – типичный приспособленец, причем не скрывает этого, а отчасти даже гордится своей позицией, декларирует ее.

Третий герой картины – немой художник Федор. На эту роль изначально утвердили Юрия Никулина. Но артист задержался на гастролях и его срочно пришлось заменить. Александр Митта пригласил Олега Ефремова, и это оказалось беспроигрышным решением. Изначально по сценарию герой Ефремова не был немым. Просто у него было очень немного реплик. Режиссер обещал Ефремову дописать диалоги для его героя, но актер отказался. Наоборот, предложил играть эту роль совсем без слов. И сыграл. Без единого звука он создал образ великого непризнанного художника, тонкого и чуткого, и одновременно – простого мужика.

В сцене застолья, когда герой Ефремова с закуской выходит из сеней, присаживается и осматривает свои картины, актер одними глазами и выражением лица играет так, как будто он непрерывно говорит. И все понятно. Сцена, когда Федор думает о жизни со слезами на глазах, подводит зрителя к неизбежности смерти. А когда герои поют «гори, гори, моя звезда», немой Федя тоже поет – беззвучно, но абсолютно достоверно.

Как слова белогвардейского романса стали названием фильма?

Однако гениальные находки режиссера не понравились начальству. Например, сцену, где Федор раскрашивает яблоки сгоревшей яблони, словно преодолевая смерть искусством, сочли двусмысленной. Не понравился и эпизод расстрела художника белогвардейцем – посреди сада, залитого светом луны, с падающими яблоками, с девкой, которую здесь же лапает мужик. Получилась тихая будничная смерть посреди жизни, бьющей через край.

Все эти и многие другие гениальные находки режиссера критики превозносили до небес уже потом. А сперва картина Митты показалась начальству странной и двусмысленной и ее запретили к показу. Надо сказать, что и другие картины режиссера редко выходили на экраны легко и беспроблемно. Чаще подолгу лежали на полке: начальство к ним хмуро присматривалось, гадало, нет ли в них нежелательных подтекстов.

Мир24

Так или иначе, фильм, который тогда еще имел другое рабочее название, положили на полку. Тогда Олег Табаков пошел по своим друзьям, молодым чиновникам из ЦК КПСС. Многие из них стали потом известными журналистами и политиками, а тогда работали помощниками, референтами, спичрайтерами. Табаков показал им новое кино, в котором сыграл главную роль. Его друзья имели доступ к персонам, принимавшим решение во многих областях жизни, и фильму дали зеленый свет. Можно сказать, что картина вышла в прокат благодаря связям Табакова. Правда, первоначальное название «Комедия об Искремасе» попросили заменить. Зато неожиданно одобрили другое, предложенное режиссером – «Гори, гори, моя звезда». Видимо, никто из чиновников не знал или не вспомнил, что это слова романса, который пел Колчак, когда его вели на расстрел.