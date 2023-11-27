"Кибердеревня" стала самой популярной комедией года на Кинопоиске

Кроме того, уже на следующей неделе - с 4 декабря - "Кибердеревню" начнут показывать на ТНТ.

Напомним, по сюжету главный герой спокойно и размеренно живет с семьей в кибердеревне на Марсе, где ведет роботизированное хозяйство. Но пасторальным будням наступает конец, когда на планету не прилетает руководитель огромной корпорации - Барагозин. Он хочет построить новый завод - и более подходящего места, кроме как деревня фермера Николая, на Марсе, разумеется, нет. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется на Землю.