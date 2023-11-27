"Кибердеревня" стала самой популярной комедией года на Кинопоиске
Аудитория сериала "Кибердеревня" превысила 3 миллиона подписчиков Плюса. Таким образом, история о фермере Николае с Марса стала самой популярной комедией 2023 года на "Кинопоиске".
Финальный эпизод "Кибердеревни" сервис выпустил 11 ноября. Поклонников сериала ждал сюрприз: в финальных титрах появился анонс специального эпизода - "Кибердеревня. Новый год", который выйдет в декабре 2023 года.
Кроме того, уже на следующей неделе - с 4 декабря - "Кибердеревню" начнут показывать на ТНТ.
Напомним, по сюжету главный герой спокойно и размеренно живет с семьей в кибердеревне на Марсе, где ведет роботизированное хозяйство. Но пасторальным будням наступает конец, когда на планету не прилетает руководитель огромной корпорации - Барагозин. Он хочет построить новый завод - и более подходящего места, кроме как деревня фермера Николая, на Марсе, разумеется, нет. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется на Землю.
В главной роли - Сергей Чихачёв. Также в ролях: Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие. Помощника протагониста, робота-уборщика, сыграли сразу три актёра - Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, голос ему подарил Сергей Бурунов.