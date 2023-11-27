Появился тизер музыкального фильма о Дженнифер Лопес

Легендарная актриса и певица Дженнифер Лопес представила тизер короткого музыкального фильма This is Me… Now. Он выйдет на платформе Prime Video 16 февраля 2024 года — в один день с одноимённым альбомом, в который войдёт 13 композиций.

По словам певицы, лента станет «сексуальным, забавным, фантастическим переосмыслением» личной жизни Дженнифер Лопес, рассказав о её отношениях с разными мужчинами.