В Сети появился первый трейлер отечественного сериала «Постучись в мою дверь» — адаптации одноимённого проекта турецкого производства, получившего популярность в том числе и в России.

Главные роли, напомним, исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. В российском ремейке турецкого хита также появятся Марина Кравец из Comedy Club и телеведущий Саша Стоун.

Видео доступно в группе Alexa Vega ВКонтакте. Права на видео принадлежат Okko/PREMIER.