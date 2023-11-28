Фильм «Наполеон» собрал $21 млн. по всему миру

В прошлую среду фильм с Хоакином Фениксом ворвался на восемь зарубежных рынков, включая Францию и Великобританию.

В четверг «Наполеон» вышел еще на 40 рынков, увеличив за первые два дня сборы на зарубежных рынках до $8,9 млн.

В четверг фильм вышел в прокат в таких крупных странах, как Бразилия, Германия, Италия и Мексика - на всех этих рынках на сегодняшний день «Наполеон» занимает первое место.

В общей сложности в этот уикенд будет представлено 85% международного проката. На очереди - Китай и Япония 1 декабря и Корея 6 декабря.

До четверга основными рынками были Великобритания ($1,75 млн.), Франция ($1,74 млн.), Германия ($530 тыс.), Австралия ($493 тыс.), Италия ($447 тыс.) и Мексика ($424 тыс.).

Ожидается, что лидерами проката станут зрелые европейские рынки.