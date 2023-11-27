Тайка Вайтити: я не хотел снимать фильмы про Тора и сделал это только ради денег

Режиссёр фильмов «Тор: Рагнарёк» и «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити заявил , что никогда не был фанатом бога-супергероя. Новозеландский постановщик изначально не проявлял никакого интереса к герою и решил снять триквел только потому, что «был беден» после рождения второго ребёнка.

Вайтити отметил, что не читал ни единого комикса про Тора, а студия Marvel обратилась к нему якобы только потому, что у них не осталось вариантов.

У меня не было интереса снимать фильмы про Тора. Это не входило в мои планы кинорежиссёра. Но я был беден, у меня только что родился второй ребёнок, и я подумал: «Это ведь прекрасная возможность накормить моих детей». А «Тор», давайте посмотрим правде в глаза, всегда был самой непопулярной франшизой Marvel. В детстве я даже не читал о нём комиксов. Мне кажется, что они обратились ко мне только потому, что больше никого не осталось. Я тогда подумал: «Они достигли полного дна, обратившись ко мне».