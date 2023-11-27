Что посмотреть на новогодних праздниках с детьми

28 декабря зрители смогут увидеть анимационный фильм о необыкновенной дружбе уличных собак с примой-балериной «Великолепная пятерка». В праздничной атмосфере зимней Москвы XIX века отважные и дружные псы будут спасать постановку самого популярного балета в мире – «Лебединое озеро». Новая франшиза от создателей суперхита «Котов Эрмитажа». Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство –«Кинофирма».

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Свои голоса отважным пушистым героям подарили звезды российского шоу-бизнеса Анна Старшенбаум и Гарик Харламов.

Мультфильм повествует о важности дружбы, преданности и взаимовыручки. По сюжету уличный пес по имени Самсон – помесь корги и дворняги – знакомится с комнатной собачкой примы-балерины и узнает о похищении драгоценной диадемы Екатерины Великой, которую танцовщица должна была надеть на премьере. Самсон созывает своих уличных друзей и начинает кампанию по спасению балетной постановки.

Popcake.tv

Мультфильм выполнен в технике 3D с использованием новейших компьютерных эффектов. Роскошные исторические интерьеры самого прославленного театра в России, созданные художниками с необыкновенной детализацией, произведут впечатление на детей и взрослых. Волшебная музыка Петра Ильича Чайковского дополнит ощущение праздника и предновогодней сказки.

Предыдущий анимационный проект Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», который прокатывала компания «Наше кино», стал суперхитом, собрав в странах СНГ более 300 миллионов рублей. По сути, «Великолепная пятерка» продолжит тему спасения культурных ценностей пушистыми героями.

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«Великолепная пятерка»

Режиссер: Василий Ровенский

Продюсеры: Василий Ровенский, Максим Рогальский

Линейный продюсер: Надежда Стегнеева

Сценарист: Василий Ровенский

Композитор: Антон Грызлов

Художник: Светлана Толстошеина

Жанр: семейная анимационная комедия

Страна: Россия

Производство: «Кинофирма»

Дистрибьютор: «Наше кино»

Возрастной рейтинг: 6+

Слоган: Один за всех и все за одного!

Выход в прокат: 28 декабря 2023

Актеры: Анна Старшенбаум, Гарик Харламов

Синопсис: