Что посмотреть на новогодних праздниках с детьми
28 декабря зрители смогут увидеть анимационный фильм о необыкновенной дружбе уличных собак с примой-балериной «Великолепная пятерка». В праздничной атмосфере зимней Москвы XIX века отважные и дружные псы будут спасать постановку самого популярного балета в мире – «Лебединое озеро». Новая франшиза от создателей суперхита «Котов Эрмитажа». Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино», производство –«Кинофирма».
Свои голоса отважным пушистым героям подарили звезды российского шоу-бизнеса Анна Старшенбаум и Гарик Харламов.
Мультфильм повествует о важности дружбы, преданности и взаимовыручки. По сюжету уличный пес по имени Самсон – помесь корги и дворняги – знакомится с комнатной собачкой примы-балерины и узнает о похищении драгоценной диадемы Екатерины Великой, которую танцовщица должна была надеть на премьере. Самсон созывает своих уличных друзей и начинает кампанию по спасению балетной постановки.
Мультфильм выполнен в технике 3D с использованием новейших компьютерных эффектов. Роскошные исторические интерьеры самого прославленного театра в России, созданные художниками с необыкновенной детализацией, произведут впечатление на детей и взрослых. Волшебная музыка Петра Ильича Чайковского дополнит ощущение праздника и предновогодней сказки.
Предыдущий анимационный проект Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», который прокатывала компания «Наше кино», стал суперхитом, собрав в странах СНГ более 300 миллионов рублей. По сути, «Великолепная пятерка» продолжит тему спасения культурных ценностей пушистыми героями.
«Великолепная пятерка»
Режиссер: Василий Ровенский
Продюсеры: Василий Ровенский, Максим Рогальский
Линейный продюсер: Надежда Стегнеева
Сценарист: Василий Ровенский
Композитор: Антон Грызлов
Художник: Светлана Толстошеина
Жанр: семейная анимационная комедия
Страна: Россия
Производство: «Кинофирма»
Дистрибьютор: «Наше кино»
Возрастной рейтинг: 6+
Слоган: Один за всех и все за одного!
Выход в прокат: 28 декабря 2023
Актеры: Анна Старшенбаум, Гарик Харламов
Синопсис:
«Лебединое озеро» – самый знаменитый балет в мире! Именно эту постановку и предстоит спасти нашему герою – уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии – собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль!