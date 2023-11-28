Вышел трейлер фильма «Лед 3»

В Сети появился трейлер фильма «Лёд 3» - продолжения любовной драмы «Лёд». Главные роли в картине сыграли Александр Петров и Мария Аронова, сообщает PR-служба ВГТРК. История разворачивается спустя много лет после выхода второй части. Дочь Горина, Надя выросла и мечтает стать фигуристкой, а еще - завоевать Кубок Льда, как когда-то мечтала ее мама.

Однако отец оберегает дочь от любых трудностей и категорически против спортивной карьеры. Его можно понять – он потерял слишком много. Надя втайне продолжает готовиться к соревнованиям. На одной из тренировок она знакомится с молодым и дерзким хоккеистом, вспыхивает любовь, но Горин не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару.

Однако Надя не менее упряма, чем ее мать, поэтому препятствия только укрепляют ее чувства.

Роли молодых влюбленных исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Также в картине приняли участие Сергей Лавыгин и Елена Николаева.