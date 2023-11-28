Фильм про Яшина выиграл главный приз на фестивале спортивного кино в Италии

Фильм про Льва Яшина выиграл главный приз на фестивале спортивного кино в Италии
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выиграл главный приз международного фестиваля спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival, который проходил в Италии. Режиссёром фильма является Василий Чигинский.
Отметим, что на фестивале участвовало более 150 фильмов, представляющих 40 стран-участниц.
Напомним, премьера фильма в России состоялась в ноябре 2019 года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни и спортивной карьере прославленного советского голкипера.
Ранее Яшин возглавил топ-10 вратарей всех времён по версии ChatGPT.
Яшин — единственный вратарь в истории футбола, выигравший «Золотой мяч», награду, вручаемую изданием France Football лучшему футболисту года. В честь легендарного футболиста «Динамо» назван трофей лучшего вратаря.