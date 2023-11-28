Фильм про Яшина выиграл главный приз на фестивале спортивного кино в Италии

Отметим, что на фестивале участвовало более 150 фильмов, представляющих 40 стран-участниц.

Напомним, премьера фильма в России состоялась в ноябре 2019 года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни и спортивной карьере прославленного советского голкипера.