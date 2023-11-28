Фильм про вратаря Льва Яшина получил главный приз на кинофестивале в Италии

В Италии состоялся фестиваль спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival, главный приз которого получила картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Фильм про вратаря Льва Яшина получил главный приз на кинофестивале в Италии
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Этот фильм снял Василий Чигинский. Кино про прославленного советского голкипера также вошло в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа». Премьера картины в России состоялась в 2019 году. Фильм рассказывает о жизни одного из лучших вратарей в истории.

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится в издании.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии ChatGPT.

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