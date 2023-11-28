Съемки третьего сезона «Медведя» стартуют в феврале

По информации издания Deadline, съёмочный процесс третьего сезона «Медведя» с Джереми Алленом Уайтом, звездой «Бесстыжих», начнётся в конце феврале или начале марта. Точная дата пока неизвестна.

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Сериал «Медведь» рассказывает историю молодого шеф-повара Кармена Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Многое идёт не по плану, поэтому Кармену приходится принимать трудные решения, чтобы спасти заведение.

Первый сезон вышел в 2022 году и получил восторженную реакцию от зрителей и критиков. Премьера второго сезона состоялась летом 2023-го. Его тоже приняли тепло, отмечая актёрскую игру и драматический сюжет.